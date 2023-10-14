بوريل: دعوة إسرائيل لإجلاء سكان شمال غزة "مستحيلة تماما"

اعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم ان دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تماما تنفيذه".



ونزح آلاف الفلسطينيين من غزة الجمعة في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برّية ردا على هجوم المقاومة غير المسبوق على إسرائيل.