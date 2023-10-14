أدرعي: غادروا مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم

#عاجل 🔴بيان مهم لسكان مدينة غزة🔴 ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من… pic.twitter.com/zNSq1hnLQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2023

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة "اكس" بيانًا لسكان مدينة غزة جاء فيه :"ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من أجل التحرك نحو الجنوب - من بيت حانون وحتى خانيونس.إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاخرجوا نحو الجنوب حسب تعليماتنا.كونوا واثقين بأن قادة حماس قد اهتموا بأنفسهم ويحتمون من الضربات في المنطقة.كما سيُسمح لسكان الشاطئ والرمال *وغرب* الزيتون بالتحرك على شارعي دلدول والسناء باتجاه شارعي صلاح الدين والبحر".