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الجيش الاسرائيلي: قتل 3 مسلحين في الأراضي اللبنانية قبل تسللهم إلى شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيليّ مقتل 3 مسلحين فلسطينيين، قرب منطقة العديسة، جنوبي البلاد، حاولوا التسلل من لبنان إلى إسرائيل.