مقتل قياديّ عسكريّ في حركة حماس في ضربة إسرائيلية

قُتل قياديّ عسكريّ كبير، في حركة حماس، في ضربة جوية إسرائيلية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وَفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.



وقال المتحدث العسكريّ، في بيان، إنّ "قائد العمليات الجوية" مراد أبو مراد قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه "نشاطها الجوي"، في إشارة الى استخدام حماس الطائرات الشراعية الآلية في هجومها على إسرائيل. ولم يصدر تأكيد من حماس في الوقت الحاضر.