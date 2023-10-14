وزير الخارجية الأردنيّ: على القانون الدوليّ أن يُطبق على الجميع وليس وفق هُوية الضحية

ندّد وزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفدي منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، معتبرًا أنّه بمثابة "جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة".



ودعا، في بيان، إلى "وقف "الكارثة الإنسانية" التي يعانيها القطاع.



وقال، خلال لقائه نظيره الإيطاليّ أنتونيو تياني، في عمان، إنّ القانون الدوليّ يجب أن يُطبق على الجميع ووفق معايير واحدة وليس وفق هُوية الضحية ومكان الصراع.



وأضاف "إيصال المساعدات الإنسانية لشيوخ غزة وأطفالها ونسائها مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية".