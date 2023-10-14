الجيش الإسرائيليّ يمهل إدارة مستشفى العودة حتى العاشرة صباحًا لإخلائه

رفضت مستشفى "العودة"، في غزة، طلب الإسرائيليين إخلاء المستشفى، مشيرة إلى استحالة نقل بعض المرضى فيها.



وأوضح مدير المستشفى، وَفق "الأناضول" أنّ الطاقم الطبيّ مكوّن من 35 طبيبًا ومساندًا وهم مصرون على البقاء.