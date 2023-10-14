السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق محادثات التطبيع مع إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس، في قطاع غزة، على ما أفادت وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول المطلع على المفاوضات للوكالة إنّ المملكة العربية السعودية أبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيين الذين يقومون برعاية المباحثات.