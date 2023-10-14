أحمد عبد الهادي للـLBCI: اتهمونا بذبح الاطفال والآن الجميع يعتذر منّا

أكّد ممثل حركة حماس، في لبنان، أحمد عبد الهادي أنّ عملية "طوفان الأقصى" حُضّر لها بعد معركة "سيف القدس"لاثبات أنّ القضية الفلسطينية لن تضيع.



وقال في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "قضينا على الفرقة المسؤولة عن الجنوب في الجيش الاسرائيليّ وهي التي تُخطّط وتُنفّذ الهجمات والعدوان على قطاع غزة."

وأضاف: "المخيمات الفلسطينية تفصيل صغير لن يخل بالأمن والاستقرار، في لبنان و"حماس" تحت القانون الذي يضبط ايقاع المسار الذي يذهب إليه لبنان."



وأشار إلى أنّ هدف إسرائيل هو الضغط على الفلسطينيين، في غزة، للهجرة والضغط على الدول لاستقبال هؤلاء المهجرين.



وقسّم ما أُنجز، في الأيام السبعة السابقة، إلى التالي:



"المرحلة الأولى هي الضربة التي أحدثت صدمة استراتيجية كبرى لإسرائيل والتي شوّهت صورة الكِيان الذي لا يُهز.

والمرحلة الثانية هي "ردة فعل إسرائيل" المتمثلة بالمجازر التي ترتكبها والسعي لقتل قيادات الحركة.

والمرحلة الثالثة هي المعركة البرية."



وأعلن أنّ "حماس" تمتلك، اليوم، قدرات أكثر من 10 مرات ممّا كانت تمتلك، في "سيف القدس".



ووعدت "حماس" إسرائيل بأنها ستفاجئها بالكثير إذا أقدمت على الهجوم البريّ.



وشدّد عبد الهادي على أنّ 90 في المئة من الأسرى هم جنود إسرائيليون، قائلًا: "طلعونا داعش واتهمونا بذبح الاطفال والآن الجميع يعتذر وبعض وسائل الإعلام يتراجع عن هذه الاتهامات."