أدرعي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية اي اعتداء ينطلق من لبنان نحو إسرائيل

شدّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي على أنّ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية اي اعتداء ينطلق من لبنان، نحو سيادة إسرائيل وأنّ كل من يحاول خرق الحدود نحو أراضي إسرائيل سيُقتل.



واكد ان الجيش الاسرائيلي استهدف الليلة الماضية العشرات ممن وصفهم بمخربي وحدة النخبة لـ"حماس".



ورأى وجود ارباك داخل قيادة حماس من اخلاء السكان منازلهم جنوب مدينة غزة بسبب اختباء قيادتهم تحت المباني المدنية في المدينة.



وأكّد أنّ اسرائيل قامت بتصفية القيادي مراد أبو مراد وهو المسؤول في القوة الجوية لحماس.



وأشار إلى أنّ إسرائيل تركز جهودها في تحقيق دحر منظمة "حماس" وتصفية قادة التنظيم الذين تورطوا في الهجوم، معتبرًا أنّ "هذا التنظيم الارهابي الداعشي" لن يحكم غزة عسكريًا وسياسيًا على حد تعبيره.