مقتل 324 شخصا في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي

قتل 324 شخصا في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق ما اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت.



وأكدت الوزارة في بيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنا منهم 126 طفلا و88 سيدة، وأصابت 1,018 آخرا بجروح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية". وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة، بلغ عدد القتلى في قطاع غزة منذ السبت 1900 قتيلا.