حماس: لن تفلح اسرائيل في كسر إرادة شعبنا المتلاحمة مع مقاومته رفضاً للنزوح والتهجير

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "المجزرة المروّعة التي ارتكبها "الاحتلال الصهيوني" ضدّ النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة الصامد، وراح ضحيتها 70 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 200 جريح ومصاب، تكشف مدى كذبه وتضليله وخداعه، بعد الدعوات المشبوهة التي أطلقها من أجل خروج أهلنا من بيوتهم، فجاء استهدافهم المباشر بارتكابه جريمة نكراء ستبقى شاهدة على إرهابه وعدوانه."





وشددت الحركة أنَّ هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة، وأمام استمرار حرب الإبادة المفتوحة التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا الصامد في غزة، وفي ظل التواطؤ والانحياز الأميركي والغربي، وسياسة ازداوجية المعايير في تعاملهم مع قضيتنا العادلة وحقوق شعبنا المشروعة؛ لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الذي يقف متلاحماً مع مقاومته، رافضاً كل أشكال النزوح والتهجير من أرضه".