روسيا تعلن إسقاط مسيرتين فوق البحر الأسود قرب سوتشي

أعلنت روسيا السبت أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق البحر الأسود في منتجع سوتشي جنوب البلاد.



منذ أشهر تستهدف أوكرانيا روسيا بطائرات مسيّرة، لكن سوتشي المنتجع الجبلي والبحري، بقي حتى الآن وإلى حد كبير بمنأى عن الهجمات.



وقال حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي "اليوم قرابة الساعة 7,10 في سوتشي (04,10 ت غ) ... أُسقطت مسيّرتان فوق البحر".



أضاف "لم تقع إصابات أو أضرار في المدينة" مؤكدا أن المطار يعمل بشكل "طبيعي" وأن "الوضع تحت السيطرة".