كتائب القسام: مجموعة من عناصرنا نفّذت هجومًا على حشود عسكرية إسرائيلية

أعلنت كتائب عز الدين القسام، في بلاغ، أنّ مجموعة من عناصرها عبرت السياج الفاصل شرق خانيونس، منفذةً هجومًا على حشود عسكرية إسرائيلية ومدمرةً 3 آليات عسكرية.