الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كتائب القسام: مجموعة من عناصرنا نفّذت هجومًا على حشود عسكرية إسرائيلية

أخبار دولية
2023-10-14 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتائب القسام: مجموعة من عناصرنا نفّذت هجومًا على حشود عسكرية إسرائيلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كتائب القسام: مجموعة من عناصرنا نفّذت هجومًا على حشود عسكرية إسرائيلية

أعلنت كتائب عز الدين القسام، في بلاغ، أنّ مجموعة من عناصرها عبرت السياج الفاصل شرق خانيونس، منفذةً هجومًا على حشود عسكرية إسرائيلية ومدمرةً 3 آليات عسكرية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

كتائب القسام

عملية

إسرائيل

LBCI التالي
إسرائيل تعلن قتل قيادي في حماس قاد هجوم السابع من تشرين الأول
روسيا تعلن إسقاط مسيرتين فوق البحر الأسود قرب سوتشي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:53

فيضانات وقتلى في وسط فيتنام

LBCI
آخر الأخبار
08:49

الجزيرة: مكتب الإعلام الحكومي بغزة يناشد مصر فتح معبر رفح

LBCI
أخبار دولية
08:40

حماس تعلن مقتل 9 من الرهائن لديها

LBCI
خبر عاجل
08:31

استهداف موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا والجيش الإسرائيلي يرد بقصف المواقع المحيطة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:53

فيضانات وقتلى في وسط فيتنام

LBCI
أخبار دولية
08:40

حماس تعلن مقتل 9 من الرهائن لديها

LBCI
أخبار دولية
08:24

رئيس أرمينيا يصدق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

ما هو الوضع السائد حاليًا على الحدود الشمالية من ناحية اسرائيل؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:20

تغطية إعلامية غرقت بدموع الوداع... مراسل الـLBCI يبكي بوداع صديقه الشهيد مباشرة على الهواء: الله معك يا عصام! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:03

حادث دراجة نارية يؤدي إلى اختفاء أعضاء رجل... انتقلت خصيتيه إلى بطنه!

LBCI
أخبار دولية
05:43

حماس: لن تفلح اسرائيل في كسر إرادة شعبنا المتلاحمة مع مقاومته رفضاً للنزوح والتهجير

LBCI
منوعات
2023-09-29

أب لم ينتبه لسقوط طفله من السيارة في طرابلس...وهذا ما حصل! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

ما هو الوضع السائد حاليًا على الحدود الشمالية من ناحية اسرائيل؟

LBCI
أخبار لبنان
05:31

قاووق: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل بالرد القاسي والسريع من دون تردد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:24

ملفوفًا بالعالم اللبناني.. بلدة الخيام تُودّع الشهيد عصام عبدالله بموكب تشييع كبير

LBCI
أخبار دولية
04:32

عبداللهيان: أي خطوة سيقدم عليها "حزب الله" سينتج عنها زلزال كبير ضد اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:06

"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

بيروت تستضيف معرض الكتاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

لا مكمن للغاز في بئر البلوك رقم ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

التضامن مع غزة إنسحب إلى المستوى الرياضي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:34

استشهاد صحافي وإصابة 3 بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب

LBCI
خبر عاجل
11:47

حزب الله: استهداف مواقع العباد ومسكفعام ورامية وجل العلم بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات دقيقة

LBCI
منوعات
14:01

آخر فيديو نشره الشهيد عصام عبدالله من علما الجنوبية قبل وفاته! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:17

معلومات للـLBCI: لا صحة لقيام عسكري من الجيش اللبناني بإطلاق النار في العديسة أو حصول اشتباك مع الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
09:44

معلومات للـLBCI: قصف يطال احد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني في الضهيرة

LBCI
خبر عاجل
10:15

قصف إسرائيلي يستهدف برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب.. اليونيفيل: لأخذ الحيطة وكامل الاجراءات

LBCI
خبر عاجل
12:30

ترقبوا بعد قليل فريق الـ LBCI الذي نجا من القصف الاسرائيلي في علما الشعب وادى الى استشهاد مصور في وكالة رويترز وجرح عدد آخر مباشرة عبر النشرة المسائية

LBCI
أخبار لبنان
03:16

بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More