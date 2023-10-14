إسرائيل تعلن قتل قيادي في حماس قاد هجوم السابع من تشرين الأول

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل في غارة جوية قياديًا في حركة حماس الإسلامية قاد هجوم السابع من تشرين الأول على البلدات الحدودية مع قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان إن "طائرة عسكرية إسرائيلية قتلت علي قاضي قائد سرية من قوة النخبة التابعة لحركة حماس" وبحسب الجيش قاد قاضي "هجوما إرهابيا على بلدات إسرائيلية ... نهاية الأسبوع الماضي".