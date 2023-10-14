لقاء بين بوغدانوف وحماس لبحث في مصير رهائن إسرائيليين

يأمل نائب وزير الخارجية الروسيّ ميخائيل بوغدانوف لقاء مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية، في قطر الأسبوع المقبل لبحث إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، على ما ذكرت وكالة "ريا نوفستي" للأنباء الروسية.



وقال بوغدانوف لـ"ريا نوفوسي" إنه "لا يستبعد" لقاء مسؤولين من حماس خلال الزيارة، مضيفًا "إذا كانوا على استعداد، نحن دائما نؤيد التواصل. خصوصًا في هذا الوضع (الاجتماع) سيفيد في حل مسائل عملية من بينها إطلاق سراح رهائن".