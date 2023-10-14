إرتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيليّة في غزة

ارتفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2215، إضافة إلى 8700 جريح، وَفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.