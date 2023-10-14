منظمة الصحة العالمية ترسل لوازم صحية إلى الحدود المصرية مع غزة

أرسلت منظمة الصحة العالمية جوًا، إلى مطار العريش، القريب من قطاع غزة، لوازم صحية أساسية تكفي 300 ألف شخص، في الجيب المحاصر.



وتدخل المواد من مِصر إلى جنوب القطاع فور السماح بفتح ممر إنسانيّ عبر معبر رفح.



ووصلت طائرة تحمل 78 مترًا مكعبة من اللوازم الطبية ارسلها المركز اللوجستي لمنظمة الصحة، في دبي، إلى مطار العريش المصريّ "لتلبية احتياجات 300 ألف شخص" بينهم حوامل.