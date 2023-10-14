رئيس أرمينيا يصدق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

وقع الرئيس الأرمينيّ فاهان خاتشاتوريان وثائق المصادقة على نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدولية بعد مناقشات سريعة لهذا المشروع الذي أثار غضب روسيا، وَفق ما أعلنت الرئاسة الأرمنية، في بيان.