حماس تعلن مقتل 9 من الرهائن لديها

قُتل تسع رهائن لدى حركة "حماس"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وَفق ما أعلنت الحركة.



وأكدت كتائب القسام الجناح العسكريّ للحركة، في بيان، أنّ بين القتلى أربعة أجانب.



ويرتفع بهذا عدد الرهائن القتلى جراء القصف إلى 22 منذ السبت.