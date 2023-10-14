فيضانات وقتلى في وسط فيتنام

قُتل شخصان بفيضانات، في وسط فيتنام، على ما أفادت وسيلة إعلام رسمية.



وغمرت المياه حوالى 500 منزل، في الأيام الأخيرة، على ما أفادت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام.



وقضى رجل يبلغ 61 عامًا وفتى في الثالثة عشرة غرقا في الفيضانات حسب موقع "فين اكسبرس" الاعلامي الرسمي.



وقال دين ثي تو اوين المقيم في المدينة للموقع "وصلت مياه الفيضانات إلى مستوى الخصر واضطر أفراد عائلتي إلى الصعود إلى الطابق العلوي قبل ان يصل عمال الإغاثة لإجلائنا".