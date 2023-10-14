الصين تدعو الولايات المتحدة إلى لعب "دور مسؤول" في الحرب بين إسرائيل وحماس

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت أن على واشنطن أن "تلعب دوراً بناء ومسؤولاً" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.وقال وانغ لبلينكن: "على الولايات المتحدة أن تلعب عملياً دوراً بناء ومسؤولاً، لدفع القضية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن"، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.