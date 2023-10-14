بلينكن يطالب نظيره الصيني باستخدام "نفوذ" بكين لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط

طالب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن نظيره الصيني، الشريك القوي لإيران، باستخدام نفوذ بكين من أجل استعادة الهدوء في الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنّ بلينكن، الذي زار السعودية السبت، أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا" مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي استغرق ساعة.