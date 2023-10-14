اسماعيل هنية: "عدوان" إسرائيل يرقى إلى "جرائم حرب"

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية في بيان، أن "عدوان" إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى "جرائم حرب".



وقال هنية إنه بعث برسالة "عاجلة" الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها أن "ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة".