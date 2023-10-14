رئيس الوزراء الاسباني: القانون الدولي "لا يجيز" إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة

اعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز أن القانون الدولي "لا يجيز" القيام بعملية إجلاء، وذلك بعدما انذر الجيش الاسرائيلي المدنيين الفلسطينيين بوجوب مغادرة شمال قطاع غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.



وقال سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب البلاد "من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها، ولكن دائما ضمن حدود القانون الدولي الانساني الذي لا يجيز إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب ما قالت الامم المتحدة".



وصرح في وقت سابق "ندين بشدة ومن دون اي التباس الاعتداء الارهابي لحماس في اسرائيل، وكذلك قتل اسرائيليين، ونطالب بالافراج فورا عن جميع الرهائن الاسرائيليين".



واضاف رئيس الوزراء الاشتراكي الذي لا يزال في الحكم في انتظار اجراء انتخابات جديدة كون نتيجة الانتخابات السابقة لم تسمح بتشكيل حكومة، أن هذا النزاع الذي يتسبب "بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم" لن يعالج الا عبر "الاعتراف بدولتين، اسرائيلية وفلسطينية".



وابدى حلفاؤه في اليسار الراديكالي في الايام الاخيرة انتقادا شديدا لرد تل ابيب على هجوم حماس.

