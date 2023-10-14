ألمانيا تدعو إلى "مراعاة" المحنة الإنسانية في غزة

وزيرة الخارجية الألمانية: الحرب ضد حماس يجب أن تخاض مع إيلاء "أكبر قدر من المراعاة" للوضع الإنساني في غزة

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الحرب ضد حماس يجب أن تخاض مع إيلاء "أكبر قدر من المراعاة" للوضع الإنساني في غزة، حتى لا تؤجج معاناة السكان الكراهية.



وقالت بعد اجتماعها مع نظيرها المصري في القاهرة: "إن المعركة ضد حماس يجب أن تتم في إطار أكبر قدر من المراعاة للوضع الإنساني للنساء والأطفال والرجال الأبرياء".