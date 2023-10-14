إسماعيل هنية: لا هجرة من غزة إلى مصر

إسماعيل هنية: سنواصل كفاحنا حتى تكون لنا دولة

رأى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن "المقاومة بدأت كتابة التاريخ بطوفان الأقصى الذي شكل بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا".



وقال هنية: "العدو لم يستطع جيشه الجبان مواجهة رجالنا الشجعان فلجأ إلى ارتكاب المجازر".



وأكد أن أهل غزة متجذرون في أرضهم متمسكون بوطنهم ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا، قائلا: "لا هجرة من الضفة ولا من غزة وأقول لا هجرة من غزة إلى مصر".



وأضاف: "أقول لإخواني في مصر إن قرارنا أن نبقى في أرضنا". وتابع: "سنواصل كفاحنا حتى تكون لنا دولة ويتحرر أسرانا ومقدساتنا ويعود مهجّرونا إلى ديارهم".