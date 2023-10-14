نتانياهو يؤكد للقوات الإسرائيلية على الحدود مع غزة أن الحرب "مستمرة"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت، استمرار الحرب على قطاع غزة وفق ما جاء في مقطع فيديو وزعه مكتبه.



ويظهر نتانياهو في الفيديو الذي تم تصويره في وقت سابق السبت متحدثا الى جنود منتشرين على الحدود مع غزة، قائلا لهم "هل انتم مستعدون لما هو آت؟ سيأتي المزيد".