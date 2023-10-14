رئيسة المفوضية الأوروبية: زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلي مكثّف ردا على هجوم حركة حماس.



وقالت رئيسة المفوضية بعدما اجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "ستزيد المفوضية فورا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو".