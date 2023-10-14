فرنسا تدعو إسرائيل ومصر إلى فتح ممر إنساني إلى غزة عبر معبر رفح

كثّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاته مع الزعماء الأجانب السبت وحثّ مصر وإسرائيل خصوصا على فتح ممر إنساني إلى غزة عبر معبر رفح، وفق ما أعلن الإليزيه.



وقال الإليزيه إن "فرنسا تكثّف اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة التي لها دور مباشر: مع السلطات الإسرائيلية والمصرية حتى يمكن استخدام معبر رفح للعمليات الإنسانية في غزة، وخصوصا لإجلاء مواطنينا".



وأوضحت الرئاسة أن ماكرون تحدث السبت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.