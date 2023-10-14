الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على "جثث" رهائن في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي لأول مرة السبت، أنه تم العثور على جثث بعض الرهائن الذين احتجزهم مقاتلو حماس خلال عمليات داخل غزة هذا الأسبوع.



وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر للصحافيين: "حددنا ضمن منطقة في قطاع غزة مكان وجود جثث بعض الإسرائيليين الذين خطفوا وعثرنا عليها".