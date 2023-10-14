عائلات رهائن لدى حماس في غزة تطالب بايصال أدوية اليهم



وجهت عائلات رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس مساء السبت، نداء يهدف للتوصل الى اتفاق" بحلول منتصف الليل" لإيصال أدوية بشكل عاجل لأقاربهم المحتجزين منذ سبعة أيام، كونهم في حاجة ماسة اليها للبقاء على قيد الحياة.



وقال رونين تزور، المسؤول عن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في تل أبيب "نطالب بان يتم التوصل بحلول منتصف الليل الى اتفاق لنقل الأدوية الى الرهائن".