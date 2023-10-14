إسرائيل تقصف سوريا بعد إنذار جوي في الجولان

أفاد الجيش الإسرائيلي أنه قصف مناطق في سوريا السبت بعد إطلاق تحذير من غارة جوية في مستوطنات بهضبة الجولان المحتلة، على خلفية النزاع مع حركة حماس في قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الانذار في بلدتي أفني أيتان وألما، تقوم مدفعية الجيش الاسرائيلي بقصف مصدر النيران في سوريا".