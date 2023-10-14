بايدن يدين حماس في مكالمة مع عباس ويؤكد على "حق تقرير المصير" للفلسطينيين



أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، كما دان حركة حماس.



وتعهد بايدن لعباس بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير"، بحسب بيان للبيت الأبيض حول المحادثة بين الزعيمين.

