الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن لنتانياهو: واشنطن تعمل على ضمان توفير المياه والغذاء والدواء للمدنيين

أخبار دولية
2023-10-14 | 23:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن لنتانياهو: واشنطن تعمل على ضمان توفير المياه والغذاء والدواء للمدنيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بايدن لنتانياهو: واشنطن تعمل على ضمان توفير المياه والغذاء والدواء للمدنيين

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة ودول في الشرق الأوسط "لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية".
     
وقال البيت الأبيض في بيان بشأن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين: "ناقش الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تنسيق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية"، من دون ذكر غزة بشكل مباشر.
     
وجاءت المكالمة الهاتفية بين الزعيمين في الوقت الذي بدت فيه إسرائيل مستعدة لشن عملية برية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي إلى قطع الضروريات الأساسية عن القطاع المكتظ بالسكان.
     
وأفاد البيان الذي يأتي بعد أسبوع من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل والعمليات الانتقامية على القطاع الفلسطيني، بأن "الرئيس بايدن أكد دعمه لكل الجهود الرامية إلى حماية المدنيين". 
     
كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشدد على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير".
     
وقال الرئيس الأميركي إن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير".
     
وتعهد بايدن لعباس بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية في جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين و"لا سيما في غزة".
     
وجاء في البيان أن "الرئيس بايدن قدم للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية دعمه الكامل لهذه الجهود المهمة والمستمرة".

أخبار دولية

بايدن

نتانياهو

غزة

إسرائيل

LBCI التالي
منظمة الصحة العالمية: إجلاء آلاف المرضى إلى جنوب غزة "بمثابة حكم إعدام"
بايدن يدين حماس في مكالمة مع عباس ويؤكد على "حق تقرير المصير" للفلسطينيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:55

نتانياهو يؤكد للقوات الإسرائيلية على الحدود مع غزة أن الحرب "مستمرة"

LBCI
أخبار دولية
2023-10-11

بايدن يطلب من إسرائيل إحترام قوانين الحرب في غزة ويحذر إيران

LBCI
أخبار دولية
2023-10-10

نتانياهو لبايدن: حماس تهاجم إسرائيل "بوحشية غير مسبوقة منذ المحرقة"

LBCI
أخبار دولية
07:29

عبد اللهيان: لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع إذا غزت إسرائيل غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:01

بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود إلى إسرائيل الإثنين

LBCI
أخبار دولية
07:57

كيف هو المشهد الإسرائيلي الداخلي؟

LBCI
أخبار دولية
07:29

عبد اللهيان: لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع إذا غزت إسرائيل غزة

LBCI
أخبار دولية
06:58

البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

كيف هو الوضع في شبعا اليوم؟

LBCI
أخبار دولية
04:49

ألمانيا تحذر مواطنيها من التوجه إلى إسرائيل ولبنان

LBCI
خبر عاجل
2023-10-13

كتائب القسام تقصف مطار "بن غوريون" ردًا على التهجير واستهداف المدنيين (الجزيرة)

LBCI
امن وقضاء
2023-10-03

أكبر عمليات ضبط حيوانات محظّر بيعها محلّيّاً ودوليّاً ... إليكم تفاصيلها (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:57

كيف هو المشهد الإسرائيلي الداخلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

كيف هو الوضع في شبعا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

الوضع الحدودي جنوبًا يشهد يومًا بعد يوم مزيدًا من التطورات الأمنية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

طريق عنايا ما بدا بنزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:08

مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم

LBCI
آخر الأخبار
00:24

وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً

LBCI
خبر عاجل
15:19

وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية

LBCI
خبر عاجل
00:17

الجيش الإسرائيلي: حدودنا مع لبنان كانت تتعرض لإطلاق نار من حزب الله لحظة مقتل صحفي رويترز

LBCI
منوعات
16:17

اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!

LBCI
أخبار لبنان
01:56

بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري

LBCI
خبر عاجل
16:57

وسائل اعلام سورية: تعرض مطار حلب الدولي لغارة جوية اسرائيلية استهدفت مهبط الطائرات

LBCI
خبر عاجل
03:03

إصابات من الجيش الاسرائيلي إحداها خطرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موشاف شتولا في الجليل الغربي ورد إسرائيلي بقذائف باتجاه عيتا الشعب ورميش واستهداف مراكز أخضر بلا حدود

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More