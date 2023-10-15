بايدن لنتانياهو: واشنطن تعمل على ضمان توفير المياه والغذاء والدواء للمدنيين

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة ودول في الشرق الأوسط "لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية".



وقال البيت الأبيض في بيان بشأن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين: "ناقش الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تنسيق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية"، من دون ذكر غزة بشكل مباشر.



وجاءت المكالمة الهاتفية بين الزعيمين في الوقت الذي بدت فيه إسرائيل مستعدة لشن عملية برية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي إلى قطع الضروريات الأساسية عن القطاع المكتظ بالسكان.



وأفاد البيان الذي يأتي بعد أسبوع من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل والعمليات الانتقامية على القطاع الفلسطيني، بأن "الرئيس بايدن أكد دعمه لكل الجهود الرامية إلى حماية المدنيين".



كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشدد على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير".



وقال الرئيس الأميركي إن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير".



وتعهد بايدن لعباس بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية في جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين و"لا سيما في غزة".



وجاء في البيان أن "الرئيس بايدن قدم للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية دعمه الكامل لهذه الجهود المهمة والمستمرة".