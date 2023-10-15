موفد صيني يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للدفع من أجل وقف إطلاق النار بين حماس واسرائيل

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط من المقرر أن يزور المنطقة الأسبوع المقبل للدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس إسرائيل وتشجيع إجراء محادثات سلام.



وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية في تقرير مصوّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، إن تشاي "سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وانعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام".