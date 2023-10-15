زلزال جديد شدته 6,3 درجات يضرب مدينة هرات في أفغانستان

ضرب زلزال جديد شدته 6,3 درجات الأحد مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعد هزتين أرضيتين عنيفتين وقعتا في المنطقة نفسها منذ بداية الشهر الحالي.



ووقع الزلزال الساعة 03,36 بتوقيت غرينتش الأحد وحدد مركزه على بعد 33 كيلومترا عن مدينة هرات الواقعة في الولاية الي تحمل الاسم نفسه وقتل فيها نحو ألف شخص في زلازل مطلع تشرين الأول.