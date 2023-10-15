بكين: اسرائيل تتصرف "خارج حدود الدفاع عن النفس"

وزير الخارجية الصيني: على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن ما تفعله "اسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، ويجب على قادتها التوقف عن "العقاب الجماعي لسكان غزة".