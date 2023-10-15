بلينكن يلتقي ولي العهد السعودي خلال جولته في الشرق الأوسط

إلتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة إقليمية في الشرق الأوسط الأحد مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية التي علقت للتو مباحثات التطبيع مع إسرائيل.



وصرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أن اللقاء بين الوزير الأميركي وولي العهد الحاكم الفعلي لبلاده في الرياض إستمر قرابة ساعة في الصباح الباكر في مقر إقامة ملكي في مزرعة في منطقة الرياض.



وردًا على سؤال حول الإجتماع، قال بلينكن للصحافيين بعد عودته إلى مقر إقامته إن اللقاء كان "مثمرًا للغاية".



ويقوم بلينكن بجولة في المنطقة تشمل ست دول عربية منذ أن شن مقاتلو حماس هجومًا مباغتًا ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول أسفر عن مقتل 1300 شخص أعقبته حملة قصف إسرائيلية كثيفة قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة، مع ترقب إجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.