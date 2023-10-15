الولايات المتحدة ستجلي رعاياها في إسرائيل إلى قبرص بحرا الإثنين

أكدت السفارة الأميركية لدى اسرائيل أن الولايات المتحدة ستجلي رعاياها في إسرائيل إلى قبرص بحرا الإثنين في ظل التصعيد بين الدولة العبرية وحركة حماس الإسلامية.



وقالت السفارة إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أميركيين وعائلاتهم" من حيفا إلى قبرص.