بوتين: الجيش الروسي يحسن مواقعه على الجبهة بما في ذلك حول أفدييفكا

بوتين: الجيش الروسي يحسن مواقعه على الجبهة بما في ذلك حول أفدييفكا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن الجيش الروسي يحسن مواقعه على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك حول أفدييفكا (شرق) التي كانت هدفًا لهجوم واسع شنته القوات الروسية قبل أيام بهدف تطويقها.



وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها معه مقتطفات منها الأحد على شبكات للتواصل الإجتماعي إن "قواتنا تحسن مواقعها في كل هذه المساحة تقريبًا، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما"، موضحًا أنها تشمل مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا.