ألمانيا تحذر مواطنيها من التوجه إلى إسرائيل ولبنان

ألمانيا تحذر مواطنيها من التوجه إلى إسرائيل ولبنان

حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها الراغبين في التوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان بسبب تصاعد العنف في المنطقة إثر هجمات حركة حماس على إسرائيل.



وهذا التحذير هو الأعلى درجة الذي توجهه الحكومة الألمانية. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة المواطنين الألمان الذي يريدون مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.