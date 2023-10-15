إسرائيل تعلن قتل قيادي في حماس

أكد الجيش الإسرائيلي الأحد قتل قيادي في حماس كان مسؤولا عن مهاجمة تجمع سكاني إسرائيلي خلال الهجوم المباغت الذي شنته الحركة الإسلامية على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول الحالي.



وأعلنت إسرائيل قتل بلال القدرة وهو القيادي الثالث في حماس الذي تعلن إسرائيل مقتله منذ أن ردت على الهجوم الذي تعرضت له بقصف قطاع غزة ضمن عملية "السيوف الحديدية".



وبحسب الجيش الإسرائيلي، قتل القدرة مساء السبت في قصف إسرائيلي على خانيونس، مشيرا إلى أنه كان مسؤولا عن عملية تجمع "نيريم" وهي واحدة من عشرات العمليات التي نفذها عناصر حماس الذين عبروا الحدود.



وقالت تقارير إعلامية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في منازلهم في نيريم عندما حوصر السكان لتسع ساعات قبل أن تشتبك القوات الإسرائيلية مع عناصر حماس.



وأكدت إسرائيل في بيانها مقتل "عناصر آخرين من حماس والجهاد الإسلامي أيضا" في القصف الليلي الذي شنته طائرات مقاتلة.



وتشكل نيريم واحدا من 20 تجمعا سكانيا-زراعيا هاجمتها حركة حماس قبل نحو عشرة أيام.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف ليل السبت "أكثر من مئة هدف عسكري في حي الزيتون ومدينة خانيونس وغرب جباليا" في قطاع غزة.



ووفقا لمتحدث باسم الجيش، فإن واحدا من المقرات العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي التي تقول إنها تقاتل إلى جانب حماس، كان من بين الأهداف التي تم تدميرها.