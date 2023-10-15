مقتل زوجة وأبناء إعلامي مع القسام ملقب أيضًا بـ"أبو عبيدة"

مقتل زوجة وأبناء إعلامي مع القسام ملقب أيضًا بـ"أبو عبيدة"

قتلت زوجة الإعلامي مع كتائب القسام أحمد سمير قنيطة، الملقب أيضًا بـ"أبو عبيدة"، وأبناؤه، ووالد زوجته وزوجته، ومعظم أبناء العائلة، بقصف إسرائيلي على منزلهم في غزة.



وقال "أبو عبيدة" في بيان: "بلغني قبل قليل خبر إستشهاد زوجتي العزيزة الحبيبة "أم عبيدة" وأبنائي الأحبة كافة (رهف، عبيدة، ريما)، ووالد زوجتي الحبيب الكريم الأديب الأريب د. عمر صالح فروانه، وزوجته العزيزة الكريمة، ومعظم أبناء العائلة، بقصف صهيوني غادر على منزلهم.



وإن ما يسلي القلب ويهون المصاب أنهم ارتقوا في معركة الدفاع عن الإسلام ضد قوى الكفر والشر الذين اجتمعوا لاستئصال هذا الدين "خابوا خسروا"، ثم إنهم قضوا في معركة الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى رسول الله ومعراجه إلى السماء، فيا لسعادتهم وكرامتهم."



ومنعًا للغط، تجدر الإشارة إلى أن "أبو عبيدة" المذكور والذي قتلت عائلته ليس المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام، فإسم الأخير سمير عبد الله الكحلوت.

