البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة

وجه البابا فرنسيس نداء الأحد، للإسراع في فتح ممرات انسانية لسكان قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر.



وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة كاتدرائية القديس بطرس: "ينبغي احترام القانون الإنساني، وخصوصا في غزة حيث من الملح والضروري ضمان (فتح) ممرات إنسانية ومساعدة السكان".