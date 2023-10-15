عبد اللهيان: لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع إذا غزت إسرائيل غزة

نبه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد من الدوحة إلى أن لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع إذا شنت إسرائيل هجومًا بريًا على قطاع غزة.وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية: "إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع".