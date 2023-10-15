كيف هو المشهد الإسرائيلي الداخلي؟

بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود إلى إسرائيل الإثنين

بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود إلى إسرائيل الإثنين

عبد اللهيان: لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع إذا غزت إسرائيل غزة