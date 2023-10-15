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بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود إلى إسرائيل الإثنين
أخبار دولية
2023-10-15 | 08:01
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بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود إلى إسرائيل الإثنين
بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود إلى إسرائيل الإثنين
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة الأحد على أن يعود إلى إسرائيل الإثنين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة شملت ست دول عربية لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين لدى وصول بلينكن إلى القاهرة إن "وزير الخارجية سيعود إلى إسرائيل الإثنين لمزيد من المشاورات مع القادة الإسرائيليين".
أخبار دولية
وزير الخارجية الأميركي
أنتوني بلينكن
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