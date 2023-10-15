الرئاسة المصرية: أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته

الرئاسة المصرية: أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته



عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن القومي.



وأشار المستشار أحمد فهمي، المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الإجتماع تناول إستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، بخاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.



وصدر عن الإجتماع القرارات التالية:

- مواصلة الإتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف إستهداف المدنيين.

- تكثيف الإتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز إستعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق وإستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.