الجيش الإسرائيلي يؤكد إحتجاز 126 من أفراده لدى حماس

الجيش الإسرائيلي يؤكد إحتجاز 126 من أفراده لدى حماس



أكد الجيش الإسرائيلي الأحد أن حركة حماس الإسلامية إحتجزت 126 رهينة خلال هجومها المباغت الذي شنته على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الحالي.



وقال المتحدث العسكري بإسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيخت إنه تم تأكيد إحتجاز 126 رهينة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم أعلى مما أعلنه السبت عندما قال إن هناك 120 رهينة.



وكانت إسرائيل قدرت عدد الأسرى لدى حماس بـ150، وذلك قبل أن تعثر السبت على جثث في مواقع هاجمها عناصر الحركة الإسلامية قرب الحدود، بدون أن تحدد عددها.



وأشار مسؤولون إلى إحتمال إرتفاع هذا العدد في الأيام المقبلة.



من جهتها، قالت حركة حماس إن 22 رهينة لدينها قضوا جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة بدون تقديم أدلة واضحة، محذرة من أنها ستجهز على الرهائن في حال استمرت الدولة العبرية بقصفها للأهداف المدنية بدون إنذار مسبق.