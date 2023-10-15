أ.ف.ب: البيت الأبيض يخشى تصعيدًا إضافيًا بين إسرائيل وحماس

تخشى الولايات المتحدة أن يشهد النزاع بين اسرائيل وحركة حماس "تصعيدا" إضافيا، مبديا أيضا خشية من "تدخل ايراني" محتمل، وفق ما اكد مستشار الامن القومي للبيت الابيض.



وقال جايك ساليفان في مقابلة مع شبكة سي بي اس "لا يمكننا أن نستبعد فرضية أن تتخذ ايران قرارا بالتدخل مباشرة في شكل او في آخر، وعلينا أن نستعد لأي احتمال".